В 1 сезоне 6 серии сериала «Спасение» войска США официально прекратили всяческие отношения с фирмой Дариуса. Российский представитель рассказал Грейс, что диск украли. В том месте в Сибири, где он теперь находится, начался сильный шторм.
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