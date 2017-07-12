В 1 сезоне 8 серии сериала «Спасение» после того, как осведомителя Грейс в России убили, все ищут Дариуса и Грейс. Они хотят воспользоваться фальшивыми личностями и совершить побег. Грейс и Дариус намерены сдаваться в аэропорту России.