В 1 сезоне 8 серии сериала «Спасение» после того, как осведомителя Грейс в России убили, все ищут Дариуса и Грейс. Они хотят воспользоваться фальшивыми личностями и совершить побег. Грейс и Дариус намерены сдаваться в аэропорту России.
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