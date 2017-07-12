В 1 сезоне 5 серии сериала «Спасение» власти намерены прекратить финансировать компанию Дариуса. Аманда очнулась в клинике, где выясняется, что у нее небольшое сотрясение мозга. Стрелки захватили Лиама и Малькольма. Аманду выпустили из клиники.
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