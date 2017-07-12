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Киноафиша Сериалы Спасение Сезоны Сезон 1 Серия 5

Спасение 2017 - 2018 5 серия 1 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Спасение»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 12 июля 2017
Еще одна поездка вокруг Солнца
Сезон 1 / Серия 2 19 июля 2017
Истина или Дариус
Сезон 1 / Серия 3 26 июля 2017
Штамм человечества
Сезон 1 / Серия 4 2 августа 2017
Сохраняя веру
Сезон 1 / Серия 5 2 августа 2017
Яблоко от яблони...
Сезон 1 / Серия 6 9 августа 2017
В гневе
Сезон 1 / Серия 7 16 августа 2017
Из России, с любовью.
Сезон 1 / Серия 8 16 августа 2017
Игры патриотов
Сезон 1 / Серия 9 23 августа 2017
Ход Грейс
Сезон 1 / Серия 10 30 августа 2017
Ва-банк
Сезон 1 / Серия 11 6 сентября 2017
Горькое пророчество
Сезон 1 / Серия 12 13 сентября 2017
Заговор против Америки
Сезон 1 / Серия 13 20 сентября 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Спасение» власти намерены прекратить финансировать компанию Дариуса. Аманда очнулась в клинике, где выясняется, что у нее небольшое сотрясение мозга. Стрелки захватили Лиама и Малькольма. Аманду выпустили из клиники.

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