В 1 сезоне 13 серии сериала «Спасение» после гибели Аманды Дариус и Лиам отправляются на встречу с подпольной группой сопротивленцев. Дариус готов отдать им свой суперкомпьютер в обмен на предоставление контроля над приводом. Клэр угрожает Харрису.
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