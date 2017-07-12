В 1 сезоне 13 серии сериала «Спасение» после гибели Аманды Дариус и Лиам отправляются на встречу с подпольной группой сопротивленцев. Дариус готов отдать им свой суперкомпьютер в обмен на предоставление контроля над приводом. Клэр угрожает Харрису.