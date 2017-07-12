В 1 сезоне 4 серии сериала «Спасение» попытка запустить астероид проваливается, и Дариус бесследно исчезает. Сотрудники оборонного ведомства переворачивают вверх дном офисное здание. Вскоре Дариуса обнаруживает в аэропорту и заключают под стражу.
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