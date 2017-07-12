В 1 сезоне 3 серии сериала «Спасение» у Дариуса есть меньше недели, чтобы подтвердить жизнеспособность своего плана. Дилан Эдвардс, отпрыск Харриса, заключен под стражу после мирной протестной акции. Лиам и Малькольм отыскали нужную частоту.