В 1 сезоне 1 серии сериала «Спасение» студент Массачусетского технологического вуза Лиам Коул обнаружил астероид, который надвигается на планету Земля. После того, как он сообщил об этому своему наставнику, тот таинственно исчезает.
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