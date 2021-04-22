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Резерфорд-Фоллз 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Резерфорд-Фоллз
Киноафиша Сериалы Резерфорд-Фоллз Сезоны Сезон 1

Rutherford Falls
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Резерфорд-Фоллз»

В 1 сезоне сериала «Резерфорд-Фоллз» действие разворачивается в вымышленном городе под названием Рутерфорд-Фоллз. В один прекрасный день там происходит нечто неожиданное: мэр решает перенести памятник Большому Лэрри, отцу-основателю этого солнечного места. Однако у этого нововведения почти сразу появляется противник — дальний родственник Большого Лэрри, гордо носящий фамилию Рутерфорд. Он не хочет, чтобы статую куда-либо передвигали. Главный герой намерен твердо отстаивать свою позицию, несмотря ни на что. Его не смущает даже тот факт, что памятник мешает движению общественного транспорта.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Резерфорд-Фоллз График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
22 апреля 2021
Бакхарт Лодж Buckheart Lodge
Сезон 1 Серия 2
22 апреля 2021
90-й день рождения тетушки Иды Aunt Ida's 90th Birthday
Сезон 1 Серия 3
22 апреля 2021
Терри Томас Terry Thomas
Сезон 1 Серия 4
22 апреля 2021
Историческая ярмарка History Fair
Сезон 1 Серия 5
22 апреля 2021
Переговоры Negotiations
Сезон 1 Серия 6
22 апреля 2021
Резерфорд Инкорпорейтед Rutherford Inc.
Сезон 1 Серия 7
22 апреля 2021
Тогда пошли Skoden
Сезон 1 Серия 8
22 апреля 2021
Давай сделаем это Stoodis
Сезон 1 Серия 9
22 апреля 2021
Д'Анджело D'Angelos
Сезон 1 Серия 10
22 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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