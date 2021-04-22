В 1 сезоне сериала «Резерфорд-Фоллз» действие разворачивается в вымышленном городе под названием Рутерфорд-Фоллз. В один прекрасный день там происходит нечто неожиданное: мэр решает перенести памятник Большому Лэрри, отцу-основателю этого солнечного места. Однако у этого нововведения почти сразу появляется противник — дальний родственник Большого Лэрри, гордо носящий фамилию Рутерфорд. Он не хочет, чтобы статую куда-либо передвигали. Главный герой намерен твердо отстаивать свою позицию, несмотря ни на что. Его не смущает даже тот факт, что памятник мешает движению общественного транспорта.