В 1 сезоне 10 серии сериала «Резерфорд-Фоллз» Рейган активно разыскивает нового сотрудника для своего городского культурного центра. В это же время Нэйтан уже совсем отчаялся разобраться в себе, но еще сложнее ему разобраться в истории своей семьи.
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