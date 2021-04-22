В 1 сезоне 10 серии сериала «Резерфорд-Фоллз» Рейган активно разыскивает нового сотрудника для своего городского культурного центра. В это же время Нэйтан уже совсем отчаялся разобраться в себе, но еще сложнее ему разобраться в истории своей семьи.