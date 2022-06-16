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Резерфорд-Фоллз 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Резерфорд-Фоллз
Киноафиша Сериалы Резерфорд-Фоллз Сезоны Сезон 2

Rutherford Falls
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Резерфорд-Фоллз»

Во 2 сезоне сериала «Резерфорд-Фоллз» продолжаются приключения общественного активиста и рьяного защитника исторических ценностей Нэйтана Резерфорда и его подруги – представительницы коренного народа Америки Рейган Уэллс. После споров вокруг памятника Большого Лэрри – Лоуренса Резерфорда – городок накрывает новое противоречие. Глава индейской общины подает в суд на администрацию города за то, что белые люди в свое время отобрали земли, принадлежавшие племени миннеконжу. Он стремится завладеть центральными историческими улицами, в том числе и музеем, в котором всю жизнь работает Нэйтан.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Резерфорд-Фоллз График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Белый человек в шкафу White Man in the Cupboard
Сезон 2 Серия 1
16 июня 2022
Новый куратор The New Curator
Сезон 2 Серия 2
16 июня 2022
Тетя Сью Aunt Sue
Сезон 2 Серия 3
16 июня 2022
Возвращение земель Land Back
Сезон 2 Серия 4
16 июня 2022
Адирондак Adirondack
Сезон 2 Серия 5
16 июня 2022
Блинный завтрак пожарных Firefighters Pancake Breakfast
Сезон 2 Серия 6
16 июня 2022
Хэллоуин Halloween
Сезон 2 Серия 7
16 июня 2022
Выборы Election
Сезон 2 Серия 8
16 июня 2022
График выхода всех сериалов
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