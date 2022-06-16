Во 2 сезоне сериала «Резерфорд-Фоллз» продолжаются приключения общественного активиста и рьяного защитника исторических ценностей Нэйтана Резерфорда и его подруги – представительницы коренного народа Америки Рейган Уэллс. После споров вокруг памятника Большого Лэрри – Лоуренса Резерфорда – городок накрывает новое противоречие. Глава индейской общины подает в суд на администрацию города за то, что белые люди в свое время отобрали земли, принадлежавшие племени миннеконжу. Он стремится завладеть центральными историческими улицами, в том числе и музеем, в котором всю жизнь работает Нэйтан.