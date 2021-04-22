В 1 сезоне 2 серии сериала «Резерфорд-Фоллз» главный герой искренне надеется, что известный профессор даст ему хоть какой-то совет в связи с произошедшими событиями. Тем временем Рейган привлекает на свою сторону Терри и членов Племенного совета.
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