В 1 сезоне 5 серии сериала «Резерфорд-Фоллз» главный герой и Рейган становятся судьями на ежегодной ярмарке, посвященной истории города. В это же время Терри изо всех сил старается найти общий язык с градоначальником Дейдрой. Но получится ли у него?
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