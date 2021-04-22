В 1 сезоне 5 серии сериала «Резерфорд-Фоллз» главный герой и Рейган становятся судьями на ежегодной ярмарке, посвященной истории города. В это же время Терри изо всех сил старается найти общий язык с градоначальником Дейдрой. Но получится ли у него?