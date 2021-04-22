В 1 сезоне 6 серии сериала «Резерфорд-Фоллз» Рейган просит членов общины внести пожертвования для городского культурного центра. Однако его речь не получает достойного внимания. В это же время Нэйтан находится в поиске сильных и властных союзников.
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