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Регби 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Регби
Киноафиша Сериалы Регби Сезоны Сезон 1

Регби 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Регби»

В 1 сезоне сериала «Регби» история разворачивается вокруг двух некогда успешных спортсменов, которые были вынуждены отказаться от любимого дела. Бывший боец смешанных единоборств Макс не смог сдержать собственную агрессию на важных соревнованиях. В итоге он нарушил правила и был дисквалифицирован. Отчаявшись, парень решает попробовать себя в новом виде спорта — регби. По ходу развития событий он знакомится с девушкой по имени Настя. Ей также пришлось отказаться от большой карьеры в гимнастике после жесткого конфликта с собственным тренером. Оба героя даже не представляют, сколько удивительных открытий их ждет впереди.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Регби График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 мая 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 мая 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 мая 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 мая 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 июня 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
9 июня 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 июня 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 июня 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
30 июня 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
7 июля 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
14 июля 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
21 июля 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
28 июля 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
4 августа 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
11 августа 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
18 августа 2021
График выхода всех сериалов
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