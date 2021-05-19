В 1 сезоне сериала «Регби» история разворачивается вокруг двух некогда успешных спортсменов, которые были вынуждены отказаться от любимого дела. Бывший боец смешанных единоборств Макс не смог сдержать собственную агрессию на важных соревнованиях. В итоге он нарушил правила и был дисквалифицирован. Отчаявшись, парень решает попробовать себя в новом виде спорта — регби. По ходу развития событий он знакомится с девушкой по имени Настя. Ей также пришлось отказаться от большой карьеры в гимнастике после жесткого конфликта с собственным тренером. Оба героя даже не представляют, сколько удивительных открытий их ждет впереди.