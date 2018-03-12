В 6 сезоне 1 серии сериала «Реальные пацаны» Ник и его супруга не хотят продолжать сниматься в сериале. К друзьям приезжает бывшая пиарщица Наумова, Олеся, которая предлагает сотрудничество. Эдуард приходит на подмогу своим друзьям...