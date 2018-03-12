В 6 сезоне 13 серии сериала «Реальные пацаны» операторы шоу не могут восстановить запись гастролей, которые прошли в Чите. В итоге герои вынуждены восстанавливать их по памяти, которая работает не очень хорошо после встречи с загадочным шаманом.