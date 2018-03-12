В 6 сезоне 4 серии сериала «Реальные пацаны» друзья начинают активную подготовку к выступлениям, девушки хотят забрать себе все женские партии. Но смогут ли они договориться? Гарик пропускает важную встречу из-за гулянки на проводах друга.