В 6 сезоне 3 серии сериала «Реальные пацаны» Ник вынужден заботиться о двух пушистых питомцах Эдика. Главное, чтобы они дожили до возвращения хозяина. Ознобихин сдает переаттестацию, а Олеся слишком усердствует в своей заботе о новых сотрудниках.