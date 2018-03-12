В 6 сезоне 3 серии сериала «Реальные пацаны» Ник вынужден заботиться о двух пушистых питомцах Эдика. Главное, чтобы они дожили до возвращения хозяина. Ознобихин сдает переаттестацию, а Олеся слишком усердствует в своей заботе о новых сотрудниках.
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