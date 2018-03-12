В 6 сезоне 6 серии сериала «Реальные пацаны» Ник и Марина получают приглашения на долгожданную свадьбу его биологического отца, просидевшего в тюрьме большую часть жизни. Вован пытается выяснить, кто отправляет его любимой супруге подарки.