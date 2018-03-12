В 6 сезоне 2 серии сериала «Реальные пацаны» Ник не очень доволен очередным стратегическим бизнес-планом жены, но делать нечего. Вова и Антон внимательно изучают предложение Олеси, а потом предлагают ей свой райдер. Согласится ли она?