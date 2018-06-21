В 3 сезоне 9 серии сериала «Королева юга» для победы в войне за наркобизнес Тереза вынуждена обратиться к Келли Энн. С ее помощью мексиканка выходит на след видного политика. Тем временем Изабелла предает Камиллу.
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