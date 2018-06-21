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Киноафиша Сериалы Королева юга Сезоны Сезон 3 Серия 12

Королева юга 2016 12 серия 3 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Королева юга»
Отшельница
Сезон 3 / Серия 1 21 июня 2018
Повешенный
Сезон 3 / Серия 2 28 июня 2018
Королева монет
Сезон 3 / Серия 3 5 июля 2018
Сила
Сезон 3 / Серия 4 12 июля 2018
Суд
Сезон 3 / Серия 5 19 июля 2018
Влюбленные
Сезон 3 / Серия 6 26 июля 2018
Королева мечей
Сезон 3 / Серия 7 2 августа 2018
Карета
Сезон 3 / Серия 8 9 августа 2018
Дьявол
Сезон 3 / Серия 9 16 августа 2018
Смерть
Сезон 3 / Серия 10 23 августа 2018
Десять кубков
Сезон 3 / Серия 11 30 августа 2018
Правосудие
Сезон 3 / Серия 12 6 сентября 2018
Свет
Сезон 3 / Серия 13 13 сентября 2018
О чем cерия

В 3 сезоне 12 серии сериала «Королева юга» ситуация с боливийцами вынуждает Терезу заключить сделку со злейшим врагом. Она собирается любой ценой вызволить из плена друга. Ставки высоки как никогда прежде. Чем завершится очередное противостояние?

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