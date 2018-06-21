В 3 сезоне 12 серии сериала «Королева юга» ситуация с боливийцами вынуждает Терезу заключить сделку со злейшим врагом. Она собирается любой ценой вызволить из плена друга. Ставки высоки как никогда прежде. Чем завершится очередное противостояние?
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Авторизация по e-mail