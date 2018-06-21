В 3 сезоне 8 серии сериала «Королева юга» предательство союзников вынуждает Терезу заключить сделку с дьяволом. Мексиканка намерена взять весь оборот наркотиков Феникса в собственные руки. Удастся ли ей провернуть столь опасную аферу?
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