В 3 сезоне 13 серии сериала «Королева юга» по бизнесу Терезы наносится внезапный удар. Собрав последние силы, девушка готовится к контратаке. Предводительница империи намерена раз и навсегда покончить с каждым из своих соперников.
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