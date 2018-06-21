В 3 сезоне 2 серии сериала «Королева юга» по следу Терезы продолжают идти наемники. Руку помощи ей предлагает давний знакомый, намерения которого неясны. В Мексике Кортез убеждает Хименеса без ведома Камиллы добавить героин к своим партиям кокаина.
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