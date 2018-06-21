В 3 сезоне 1 серии сериала «Королева юга» сбежавшая на Мальту мексиканка Тереза начинает собственный путь. Ей удается договориться со специалистом по отмыванию денег и основать наркоимперию. Однако неприятности не заставляют себя ждать.
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