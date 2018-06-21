В 3 сезоне 7 серии сериала «Королева юга» пережитое горе продолжает влиять на действия Терезы. Но вторжение сикарио заставляет девушку взять себя в руки и принять бой. Кроме того, мексиканке предстоит подавить мятеж в собственных рядах.
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