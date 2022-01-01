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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Презумпция невиновности
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Актеры сериала «Презумпция невиновности»
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Актеры сериала «Презумпция невиновности»
Вся информация о сериале
Даниил Спиваковский
Daniil Spivakovsky
Виктор Сухов, помощник Аврутина
Никита Панфилов
Nikita Panfilov
майор Денис Викторович Глебов, следователь
Светлана Устинова
Светлана Верницкая, журналистка
Алика Смехова
Alika Smekhova
Мария Козакова
Андрей Терентьев
капитан Андрей Николаев, опер
Наталья Высочанская
Лидия Константиновна, помощница Аврутина
Кирилл Рубцов
Борис Борисович Аврутин, адвокат
Роман Маякин
Аркадий Боголюбов, помощник Аврутина
Эдуард Флёров
Сергей Степанович Зубов, начальник оперотдела
Наталия Медведева
майор Екатерина Аврутина, прокурор, жена Бориса
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