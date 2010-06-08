В 1 сезоне 7 серии сериала «Милые обманщицы» возвращение омрачается не только анонимными угрозами, но и проблемами в личной жизни. Эмили решает начать серьезные отношения с Майей. Тем временем «А» подбирает документы, выброшенные в реку.