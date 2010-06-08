В 1 сезоне 11 серии сериала «Милые обманщицы» шантажист переходит от слов к действиям. Незнакомец угоняет автомобиль и сбивает Ханну. Становится ясно, что Тоби непричастен к инциденту: в этот самый момент он находился в полицейском участке.