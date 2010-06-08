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Милые обманщицы 2010 - 2017 2 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Милые обманщицы»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 8 июня 2010
Дело в Дженне
Сезон 1 / Серия 2 15 июня 2010
Убить насмехающуюся девчонку
Сезон 1 / Серия 3 22 июня 2010
Теперь ты слышишь меня?
Сезон 1 / Серия 4 29 июня 2010
Реальность кусается
Сезон 1 / Серия 5 6 июля 2010
Нет ничего лучше возвращения домой
Сезон 1 / Серия 6 13 июля 2010
Я не хвастаюсь, это правда
Сезон 1 / Серия 7 20 июля 2010
Друзья не навсегда
Сезон 1 / Серия 8 27 июля 2010
Милые мертвые лгуньи
Сезон 1 / Серия 9 3 августа 2010
Скройте своих друзей
Сезон 1 / Серия 10 10 августа 2010
Мгновения спустя
Сезон 1 / Серия 11 3 января 2011
Соль на ранах
Сезон 1 / Серия 12 10 января 2011
Знай своих лже-друзей
Сезон 1 / Серия 13 17 января 2011
Осторожнее с желаниями
Сезон 1 / Серия 14 24 января 2011
Если сначала Вы не преуспеваете, лгите, лгите снова
Сезон 1 / Серия 15 31 января 2011
Я подруга
Сезон 1 / Серия 16 7 февраля 2011
Новое нормальное
Сезон 1 / Серия 17 14 февраля 2011
Семя задиры
Сезон 1 / Серия 18 21 февраля 2011
Находящийся под подозрением
Сезон 1 / Серия 19 28 февраля 2011
Кто-то, чтобы следить за мной
Сезон 1 / Серия 20 7 марта 2011
Монстры в конце
Сезон 1 / Серия 21 14 марта 2011
По ком звонит колокол
Сезон 1 / Серия 22 21 марта 2011
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Милые обманщицы» действие переносится в прошлое, когда девушки познакомились с впоследствии ослепшей Дженной Маршалл. В настоящем Ария продолжает общаться со школьным учителем Эзрой, а Эмили целуется с Майей.

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