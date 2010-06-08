В 1 сезоне 2 серии сериала «Милые обманщицы» действие переносится в прошлое, когда девушки познакомились с впоследствии ослепшей Дженной Маршалл. В настоящем Ария продолжает общаться со школьным учителем Эзрой, а Эмили целуется с Майей.