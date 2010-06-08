Если сначала Вы не преуспеваете, лгите, лгите снова
Сезон 1 / Серия 1531 января 2011
Я подруга
Сезон 1 / Серия 167 февраля 2011
Новое нормальное
Сезон 1 / Серия 1714 февраля 2011
Семя задиры
Сезон 1 / Серия 1821 февраля 2011
Находящийся под подозрением
Сезон 1 / Серия 1928 февраля 2011
Кто-то, чтобы следить за мной
Сезон 1 / Серия 207 марта 2011
Монстры в конце
Сезон 1 / Серия 2114 марта 2011
По ком звонит колокол
Сезон 1 / Серия 2221 марта 2011
О чем cерия
В 1 сезоне 15 серии сериала «Милые обманщицы» у влюбленных Арии и Эзры проходит первое публичное свидание. Ханна поддается манипуляциям со стороны «А», в то время как Эмили сталкивается с проблемами при возвращении в команду по плаванию.
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