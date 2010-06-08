В 1 сезоне 15 серии сериала «Милые обманщицы» у влюбленных Арии и Эзры проходит первое публичное свидание. Ханна поддается манипуляциям со стороны «А», в то время как Эмили сталкивается с проблемами при возвращении в команду по плаванию.