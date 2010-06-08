В 1 сезоне 1 серии сериала «Милые обманщицы» компания из нескольких старшеклассниц Роузвуда хранит секрет о без вести пропавшей Элисон. Спустя год каждая из девушек получает анонимное послание. Кто и с какой целью шантажирует бывших подруг?