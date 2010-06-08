В 1 сезоне 13 серии сериала «Милые обманщицы» запретные отношения Арии и Эзры оборачиваются для них безвыходной ситуацией. Аноним заставляет Ханну вспомнить о давних привычках. Эмили конфликтует с матерью, выступающей против ее отношений с Майей.