Полицейский с Рублевки 3 сезон 2 серия смотреть онлайн
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Все серии 3 сезона «Полицейский с Рублевки»
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Сезон 3 / Серия 826 апреля 2018
О чем серия
В 3 сезоне 2 серии сериала «Полицейский с Рублевки» Гриша и Мухич пытаются разгадать загадку поместья с призраками. Риелтор шикарного рублевского коттеджа убежден, что ночами по дому гуляет призрак его прежнего хозяина Ромки Ярда.
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