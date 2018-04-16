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Киноафиша Сериалы Полицейский с Рублевки Сезоны Сезон 3 Серия 7

Полицейский с Рублевки 3 сезон 7 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Полицейский с Рублевки»
Сезон 3 / Серия 1 16 апреля 2018
Сезон 3 / Серия 2 17 апреля 2018
Сезон 3 / Серия 3 18 апреля 2018
Сезон 3 / Серия 4 19 апреля 2018
Сезон 3 / Серия 5 23 апреля 2018
Сезон 3 / Серия 6 24 апреля 2018
Сезон 3 / Серия 7 25 апреля 2018
Сезон 3 / Серия 8 26 апреля 2018
О чем серия

В 3 сезоне 7 серии сериала «Полицейский с Рублевки» Григория приглашают на день рождения Вики, но он не подозревает, чем закончится праздник. Перед Кристиной открывается уникальная возможность — ей предлагают побыть хозяйкой борделя на одну ночь.

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