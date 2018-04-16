Полицейский с Рублевки 3 сезон 8 серия смотреть онлайн
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Все серии 3 сезона «Полицейский с Рублевки»
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Сезон 3 / Серия 624 апреля 2018
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Сезон 3 / Серия 826 апреля 2018
О чем серия
В 3 сезоне 8 серии сериала «Полицейский с Рублевки» Яковлева просят «прикрыть» слишком шумный притон, однако, наткнувшись на Кристину, полковник отступает. В это же время Гриша хочет понять, что за чувства он испытывает к Алене.
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