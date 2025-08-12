Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Полицейский с Рублевки
Статьи
Статьи о сериале «Полицейский с Рублевки»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Полицейский с Рублевки»
Вся информация о сериале
«Спустя 7 лет у меня рецидив рака мозга»: звезда «Полицейского с Рублевки» теряет зрение и слух — и очень хочет выжить
В одиночку актер со своей бедой уже не справляется.
Написать
12 августа 2025 10:23
Сезонов много, но лишь один занял почти весь топ-5: лучшие серии «Полицейского с Рублевки»
История Гриши Измайлова и Володи Яковлева полюбилась миллионам россиян.
Написать
12 мая 2025 10:52
Так отказался сам или просто не позвали? Почему Петров распрощался с «Полицейским с Рублевки»
Со стороны выглядело так, что не актер ушел, а его «ушли», но все не так-то просто.
Написать
19 февраля 2025 13:17
«Полицейский с Рублевки» должен был называться совсем иначе: и с первым названием наверняка провалился бы
Один из продюсеров проекта чудом убедил режиссера переименовать его магнум опус.
Написать
4 февраля 2025 10:23
У звезды «Солдатов» и «Инспектора Гаврилова» отнимаются ноги: что происходит с Борисом Эстриным
Врачи очень осторожны в прогнозах.
Написать
21 января 2025 16:40
Звонки после полуночи и женская жалость: слава обернулась для Бурунова неожиданными последствиями
У медали всегда есть две стороны, и о худших поступках фанатов артист не распространялся.
Написать
17 ноября 2024 10:52
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи»
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667