Полицейский с Рублевки 3 сезон 3 серия смотреть онлайн
7.7Оцените
11 голосов
Все серии 3 сезона «Полицейский с Рублевки»
Сезон 3 / Серия 116 апреля 2018
Сезон 3 / Серия 217 апреля 2018
Сезон 3 / Серия 318 апреля 2018
Сезон 3 / Серия 419 апреля 2018
Сезон 3 / Серия 523 апреля 2018
Сезон 3 / Серия 624 апреля 2018
Сезон 3 / Серия 725 апреля 2018
Сезон 3 / Серия 826 апреля 2018
О чем серия
В 3 сезоне 3 серии сериала «Полицейский с Рублевки» Мухич получает анонимную записку с криком о помощи — нужно спасти некую Марианну. Улики приводят его в кафе Алены и Кристины. Следователь уверен, что местный кулинар что-то сделал с девушкой.
До финала еще есть время: график выхода серий нового аниме «Молчаливая ведьма»
Маньяк написал о своих преступлениях книгу — а теперь вышел сериал: в «Дыме» показана правда, в которую не хочется верить
«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail