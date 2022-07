1 Switch It Up Harlin James, Clav 2:49

2 Мага Тимати 3:50

3 Sing Travis 3:49

4 От меня до тебя Diana D 3:39

5 Та, которая ST1M 3:28

6 Наркотик Леона Аврелина 3:56

7 From Paris to Berlin Kill or Cure 4:10

8 Dark Summer (Radio Edit) MyHoliday 3:25

9 You Gotta Hold on Me Clifton David Broadbridge 2:28

10 В лето (Radio Edit) Allie Kay Lash 3:30

11 In the Morning David Gerard Lawrence 3:34

12 Juta Warflower 4:24

13 Может быть Ирина Дюкова 3:49

14 Belated Fadi & Klinko 3:41

15 El Bimbo Александр Соколов 0:33

16 Blitzed 'n Blazed Blues Saraceno 2:49

17 When the Devil Calls Blues Saraceno 3:56

18 Sub Tripper Charlie G Bethel, Aaron Schultz, Carver Clark Gayton, Jeremy Ira Mage 3:11

19 Here Comes the Bride London`s Royal Philharmonic, Milan`s Compaghnia d`Opera Italiana 1:41

20 Мой ненаглядный Татьяна Буланова 4:00

21 Изабелла Вахбет Абедов 3:18

22 Мальчик бродяга Андрей Губин 3:12

23 Хорошие ребята работают в такси Владимир Можаев 3:05

24 In the Hall of the Mountain King from Peer Gynt Czech National Symphony Orchestra 2:36

25 Sylvia: Pizzicati Budapest Philharmonic Orchestra, Janos Sandor 2:48