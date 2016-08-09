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Полицейский с Рублевки
Сезоны
Полицейский с Рублевки (2016 - …), список сезонов
Полицейский с Рублевки
16+
Год выпуска
2016
Страна
Россия
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
ТНТ
Список сезонов сериала «Полицейский с Рублевки»
1 сезон / Полицейский с Рублевки. Закон и порядок дорого
2016,
8 эпизодов
2 сезон / Полицейский с Рублевки в Бескудниково
2017,
8 эпизодов
3 сезон / Полицейский с Рублевки. Снова дома
2018,
8 эпизодов
4 сезон / Полицейский с Рублевки. Мы тебя найдём
2018,
8 эпизодов
5 сезон / Полицейский с Рублевки. Полицейская академия
2019,
8 эпизодов
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