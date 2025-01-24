Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Полицейский с Рублевки Новости

Новости о сериале «Полицейский с Рублевки»

Новости о сериале «Полицейский с Рублевки» Вся информация о сериале
От лейтенанта Дребина до инспектора Гаврилова: как развивался жанр полицейской комедии
От лейтенанта Дребина до инспектора Гаврилова: как развивался жанр полицейской комедии 24 января в онлайн-кинотеатре START выходит второй сезон народного хита «Инспектор Гаврилов». Аферист Саша Медный продолжит скрывать свою настоящую личность после того, как случайно стал участковым в маленьком городке. Смешные и нелепые фильмы и сериалы, связанные со служителями закона, — отдельный жанр, процветающий с 1980-х годов в России и за рубежом. Коротко рассказываем, как появились комедии о полицейских и почему мы так любим их смотреть.
Написать
24 января 2025 12:27
10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке
10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке Чем смог удивить главный хит российских цифровых платформ начала года.
Написать
2 марта 2023 10:59
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи»
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Уилл Смит освобождается от рабства, Адам Драйвер уезжает от токсичного облака, Джеймс МакЭвой готовится к эпичной битве, а Харрисон Форд собирается защищать семью. 
Написать
1 декабря 2022 14:00
Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории
Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории Спойлер: все картины дороже «Ночного дозора» и «Притяжения».  
Написать
6 октября 2022 17:00
Культура отмены: 5 звезд, чьи карьеры пострадали из-за недавних громких скандалов
Культура отмены: 5 звезд, чьи карьеры пострадали из-за недавних громких скандалов Рассказываем про знаменитостей, чья дальнейшая работа в индустрии кино находится под вопросом.  
Написать
11 февраля 2021 17:18
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше