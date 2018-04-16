Полицейский с Рублевки 3 сезон 1 серия смотреть онлайн
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Все серии 3 сезона «Полицейский с Рублевки»
Сезон 3 / Серия 116 апреля 2018
Сезон 3 / Серия 217 апреля 2018
Сезон 3 / Серия 318 апреля 2018
Сезон 3 / Серия 419 апреля 2018
Сезон 3 / Серия 523 апреля 2018
Сезон 3 / Серия 624 апреля 2018
Сезон 3 / Серия 725 апреля 2018
Сезон 3 / Серия 826 апреля 2018
О чем серия
В 3 сезоне 1 серии сериала «Полицейский с Рублевки» перед Григорием Измайловым стоит крайне тяжелая задача — решить, кто будет руководить следаками, а выбирать надо между Мухичем и Гудковой. Тем временем Яковлев пускается во все тяжкие.
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