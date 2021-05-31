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Подслушано 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Подслушано
Киноафиша Сериалы Подслушано Сезоны Сезон 1

Подслушано 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Подслушано»

В 1 сезоне сериала «Подслушано» после исчезновений нескольких одноклассников группа друзей пытается выяснить, что произошло со школьниками. Взрослые пытаются убедить их в том, что подростки либо оказались в больнице, либо переехали с родителями, либо сменили школу, однако Юра, Костя, Джулс, Лика и Крест в это не верят. Тогда они пытаются докопаться до правды с помощью соцсетей, где находят некого Нокса, которому явно что-то известно. Чем ближе ребята оказываются к истине, тем опаснее становится их расследование.

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Список серий 1-го сезона сериала «Подслушано» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 мая 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 июня 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 июня 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 июня 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 июня 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 июня 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
3 июня 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 июня 2021
График выхода всех сериалов
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