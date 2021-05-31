В 1 сезоне сериала «Подслушано» после исчезновений нескольких одноклассников группа друзей пытается выяснить, что произошло со школьниками. Взрослые пытаются убедить их в том, что подростки либо оказались в больнице, либо переехали с родителями, либо сменили школу, однако Юра, Костя, Джулс, Лика и Крест в это не верят. Тогда они пытаются докопаться до правды с помощью соцсетей, где находят некого Нокса, которому явно что-то известно. Чем ближе ребята оказываются к истине, тем опаснее становится их расследование.