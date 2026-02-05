Оповещения от Киноафиши
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ

5 февраля 2026 20:32
Проверяем вашу бдительность и вспоминаем, почему седьмого сезона так и не случилось.

Прошло уже пять лет с тех пор, как НТВ выпустил финальные серии культового «Пса» с Никитой Панфиловым в роли угрюмого, но преданного делу майора Максимова. Шестой сезон завершился в 2021 году, оставив зрителей с надеждой на продолжение, которое так и не случилось.

Проект, в лучшие моменты собиравший у экранов каждого пятого зрителя страны, ушёл на пике популярности, и, увы, возвращения ждать не стоит — официально он закрыт. Причины называли разные: от творческого истощения формата до закулисных конфликтов.

Несмотря на все, «Пёс» навсегда остался в народной памяти как эталонный отечественный детектив с идеальным дуэтом: полицейский с тяжёлым прошлым и служебная собака с характером и умилительным взглядом.

Если вы были среди тех, кто с нетерпением ждал каждый новый эпизод, переживал за напарников и запоминал даже второстепенные детали — этот тест для вас.

Мы собрали шесть вопросов, от простых до каверзных, которые проверят, насколько внимательно вы следили за расследованиями Максимова и его пушистого напарника.

Справитесь ли вы без подсказок и докажете, что были настоящим фанатом сериала? Пора это выяснить.

