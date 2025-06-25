Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Я тебе не оригохрен»: какой диагноз у странного Гнездилова из «Пса»

«Я тебе не оригохрен»: какой диагноз у странного Гнездилова из «Пса»

25 июня 2025 08:27
«Я тебе не оригохрен»: какой диагноз у странного Гнездилова из «Пса»

С таким в органах не задержался бы даже с блатом в виде дяди-генерала.

Капитан полиции Гнездилов путает слова, срывается в истерики, забывает, зачем пришёл на допрос, и спокойно выживает в структуре, где за проступки принято увольнять задним числом.

На первый взгляд — комический герой, необходимый для того, чтобы сериал «Пес» сохранял легкость. На деле — тяжелобольной человек, над которым насмехаются миллионы.

Что за недуг у Гнездилова

Болезнь Пика — заболевание редкое, тяжёлое и необратимое. Бьёт по лобным и височным долям, меняет поведение, разрушает речь, делает человека непредсказуемым, а его высказывания бессмысленными.

«Я тебе не оригохрен»: какой диагноз у странного Гнездилова из «Пса»

А потом — опасным. Гнездилов в «Псе» — не юмористическая гипербола, а случай клинической деградации. Этот человек не должен обладать властью, и уж тем более доступом к оружию. Потому что он непредсказуем.

Каким был Гнездилов до заболевания

Он не глупый, он не ленивый. Раньше был неплохим сотрудником органов, но впоследствии стал посмешищем и местным юродивым.

«Я тебе не оригохрен»: какой диагноз у странного Гнездилова из «Пса»

Его социальные возможности на нуле, орет на всех герой потому, что из-за отказа от лечения просто не умеет иначе. Он действует импульсивно, но при этом остается капитаном. Почему? Тут самое интересное и в то же время банальное объяснение.

Почему Гнездилова держат в органах

Почему он всё ещё капитан? Потому что у него есть дядя — генерал. Всё остальное, включая опасность для окружающих, — вторично для власть имущих выдуманной страны Гонолупы из сериала. Система терпит, пока он не убьет кого-то невиновного.«Я тебе не оригохрен»: какой диагноз у странного Гнездилова из «Пса»

А это не произойдет, потому что в сериале за ним всегда присматривает Пес и Максим Максимов, настоящие герои этой истории. 4 второстепенных и 1 главный: актеры сериала «Пес», которых уже нет с нами.

Фото: Кадр из сериала «Пес»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ Читать дальше 22 июля 2025
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала «Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала Читать дальше 22 июля 2025
«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова «Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова Читать дальше 22 июля 2025
«За Россию, которой больше нет»: по «Ликвидации» в нулевые написали книгу, и она закрывает одну из главных сюжетных дыр сериала с Машковым «За Россию, которой больше нет»: по «Ликвидации» в нулевые написали книгу, и она закрывает одну из главных сюжетных дыр сериала с Машковым Читать дальше 23 июля 2025
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото) «Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото) Читать дальше 22 июля 2025
«Ни славы, ни благодарности»: лишь один фильм с Васильевым показывали в Каннах — и на «Невского» он максимально не похож «Ни славы, ни благодарности»: лишь один фильм с Васильевым показывали в Каннах — и на «Невского» он максимально не похож Читать дальше 21 июля 2025
От ковида до нападения: четверть сотни смертей за 18 лет — сразу 27 актеров сериала «Ликвидация» не дожили до сегодняшнего дня От ковида до нападения: четверть сотни смертей за 18 лет — сразу 27 актеров сериала «Ликвидация» не дожили до сегодняшнего дня Читать дальше 20 июля 2025
«Наследник “Место встречи изменить нельзя”»: «Ликвидацию» в Израиле полюбили даже сильнее, чем в России, а ругают лишь за одно «Наследник “Место встречи изменить нельзя”»: «Ликвидацию» в Израиле полюбили даже сильнее, чем в России, а ругают лишь за одно Читать дальше 20 июля 2025
Главные герои под огнем: Шибанов с разбитым сердцем, Брагин с новой работой — делимся кадрами 5 сезона «Первого отдела» (видео) Главные герои под огнем: Шибанов с разбитым сердцем, Брагин с новой работой — делимся кадрами 5 сезона «Первого отдела» (видео) Читать дальше 20 июля 2025
Что смотрят зрители в Москве? Названы топ-5 самых популярных летних сериалов у жителей столицы Что смотрят зрители в Москве? Названы топ-5 самых популярных летних сериалов у жителей столицы Читать дальше 20 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше