«Актеры никудышные»: «Пса» в России обожают, а его копию с НТВ считают ужасной - разве что собака хороша

13 февраля 2026 12:19
Споры вокруг проектов получаются шикарными.

Телезрители уверены: создатели сериала «БиМ» слишком явно вдохновлялись популярным проектом «Пёс». Но повторение удачной формулы успеха не принесло. Три сезона, выходящие с 2022 года, вызвали у публики в основном раздражение и скуку.

Сюжет вновь строится вокруг служителя закона и его четвероногого напарника. Зрители надеялись на интересное зрелище, но быстро разочаровались. Многие признаются, что смотреть эту картину попросту неприятно.

«Отвратительный сериал. Раздражает постоянная музыка за кадром», — жалуется один из пользователей. «Сценарий слишком слабый», — вторит другой. Чаще всего в отзывах звучит мысль, что единственное удачное решение в кадре — это собака. «Из оригинального в сериале только порода используемого пса», — иронизируют в Сети.

Есть небольшая часть зрителей, напротив, называет «Бим» лёгким и приятным детективом. Другие уверены, что у исполнителя главной роли Дениса Никифорова нет и десятой доли харизмы Никиты Панфилова. При этом тот факт, что в «Биме» нет своего Гнездилова многим по душе.

«Оба фильма отвратительны, бессмыслица и полный идиотизм. Актёры никудышные, собаки тупые», — высказывается один пользователь Киноафиши.

Добавляет пикантности и политический подтекст. «"Бим" снят в русском Крыму, — поэтому сериал "заказали". Ежу ясно».

Не забывают зрители и о предшественниках жанра. Многие советуют пересмотреть старое доброе «Возвращение Мухтара», с которого в России и началась золотая эра. В любом случае равнодушным «Бим» не оставил никого: его ругают, хвалят, но главное — продолжают обсуждать.

Фото: Кадр из сериала «Пес», «БиМ»
Игорь Мустафин
