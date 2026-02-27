Оповещения от Киноафиши
Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером

Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером

27 февраля 2026 08:56
Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером

Это сложно, потому что снимается он будто без перерывов.

Есть на российском телевидении актеры, которые мелькают так часто, что начинаешь сомневаться, не купил ли канал на них пожизненную лицензию. Одни зрители радуются знакомому лицу, другие при виде его в титрах сразу переключают канал. В случае с Никитой Панфиловым вторых заметно больше.

Панфилов — абсолютный рекордсмен НТВ по количеству появлений. «Пес», «Лихач», «Акушер», новые «Лепила» и «Огонь». Если продолжать в том же духе, скоро он засветится и в «Невском», и в «Первом отделе». И тогда можно будет официально переименовать канал в «Панфилов ТВ».

Зрители уже устали объяснять, что именно их бесит. В отзывах жалуются на однообразие: та же манера разговора, те же интонации, те же бесконечные шуточки. «Невнятное чревовещание», «припухший голос» и полное отсутствие глубины — примерно так описывают игру актера те, кто еще пытался смотреть.

«Как только в анонсах вижу его, то сразу понимаю — "это" я смотреть точно не буду», «Уже давно наличие фамилии "Панфилов" в титрах фильма для меня — повод для отказа в просмотре, заранее известно, что будет скучно», — пишут зрители.

Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером

В «Огне» Панфилову доверили роль пожарного Максима Князева. Вместе со стажером он расследует поджоги и пытается понять, кто стоит за чередой пожаров. Задумка свежая, про спасателей давно не снимали. Но если актер снова включит режим «шута из "Лихача"», сериал можно будет выключать на первой серии.

«Лепила», стартовавший 25 февраля, вызывает еще больше сомнений. Там Панфилов играет попавшего в неприятности хирурга, который выдает себя за дворника. Идея занятная, но верить в очередное перевоплощение после миллиона одинаковых ролей уже трудно.

А ведь могло быть интересно. Представьте Панфилова в роли маньяка-поджигателя. Но НТВ, похоже, держит его в зоне комфорта и не планирует рисковать.

Ранее мы писали: Чаще смотрят лишь «Первый отдел»: самый популярный русский мини-сериал прямо сейчас – про «терминатора-одиночку» и «злого китайца»

Фото: Legion-Media, Кадры из сериала «Лихач», «Акушер»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
