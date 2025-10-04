На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ

Никита Панфилов снова на службе отечественного телевидения. После оперов, врачей-акушеров и просто мачо на мотоцикле он покоряет новую профессию — теперь герой НТВ-шного сериала «Огонь» носит каску, тушит пламя и командует стажёрами.

Кажется, осталось только дождаться, когда Панфилов сыграет сотрудника МФЦ — и цикл «бюджетников вселенной НТВ» будет завершён.

Герой, маньяк и стажёр под прикрытием

Новый сериал рассказывает о пожарном Максиме Князеве (Панфилов, конечно), который берёт под крыло новичка — скромного спасателя Виктора Журавлёва. Но зрителю не дают расслабиться: новичок оказывается не таким простым.

Он внедрён в часть, чтобы расследовать загадочный несчастный случай — во время тушения погиб молодой пожарный. Вскоре становится ясно, что за всем стоит маньяк-поджигатель.

Второй план, как водится, обрамляют проверенные НТВшные лица: Евгений Миллер, Иван Лаврухин, Пётр Баранчеев, Ася Домская. Каст — типичный для канала, где все немного героичны, немного уставшие, и обязательно с загадочным прошлым.

Новый герой — тот же Панфилов

По задумке сценаристов, это новый образ: не полицейский, не хирург, а пожарный. По факту — та же узнаваемая пластика, тот же фирменный прищур, что мы наблюдали в «Псе» и «Акушере». Панфилов снова спасает, ругается, шутит и философствует, глядя в огонь так, будто вот-вот скажет что-то вечное.

Но давайте честно: в офисе НТВ, по ощущению попросту крутят «колесо профессий», после выбирают актеров из списка постоянных и меняют локации. Сегодня он акушер, завтра следак, послезавтра, возможно, инспектор по пожарной безопасности с тёмным прошлым. Сюжетные ходы избиты, но зрителям заходит.

Почему это всё-таки может сработать

При всей иронии, идея сериала не без потенциала: у нас давно не снимали ничего про пожарных без налёта героического пафоса. Если «Огонь» удержится на уровне реализма и не уйдёт в жанр «суровый мужик с травмой спасает страну», зритель может и остаться у экрана.

