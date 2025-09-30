«Решил сыграть всех бюджетников»: НТВ готовит сюрприз любителям детективов — новинка со звездой «Лихача» и «Пса» в духе зарубежного «911»

А зрители уже начинают подшучивать над актером.

Кажется, Никита Панфилов прочно обосновался в прайм-тайме НТВ, став настоящей визитной карточкой канала. Зрители уже видели его в образах сыщика в «Псе», замначальника уголовного розыска в «Лихаче» и даже военного хирурга в «Акушере».

Создается впечатление, что для полной коллекции ему не хватает лишь ролей в хайповых «Невском» и «Первом отделе». И вот канал готовит ответный удар — новый сериал «Огонь», где Панфилов примерит еще одну роль.

О чем будет новый сериал?

На этот раз актер перевоплотится в опытного пожарного, командира части Максима Князева. Его персонаж — прирожденный спасатель, привыкший бросаться в самое пекло.

Он берет под крыло молодого стажера Виктора Журавлева, даже не подозревая, что его подчиненный — вовсе не новичок, а сотрудник, внедренный для внутреннего расследования. Поводом для проверки стал серьезный несчастный случай, произошедший в части незадолго до этого.

Работая в тандеме, Князев и Журавлев не только раскроют тайну инцидента, но и выйдут на след сумасшедшего маньяка-поджигателя, терроризирующего город.

А что зрители?

Поклонники уже вовсю шутят по поводу новой роли любимого актера. В комментариях к анонсам пишут:

«Панфилов решил сыграть всех бюджетников: играл врача-акушера, полицейского, теперь — пожарник. Так и до сотрудника МФЦ доберется».

Премьера напряженной драмы «Огонь» запланирована на 2026 год. А пока ждем выхода, можно глянуть что-нибудь из списка хитов НТВ 2025 года — от нового «Слова пацана» до «Мухтара».